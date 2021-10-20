نقيب الأشراف يعلن إطلاق فعاليات وندوات لنشر الوعي في مختلف المحافظات

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.





وأضاف خلال كلمته في احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، أنتهز هذه الذكرى العطرة للتأكيد على دعم نقابة السادة الأشراف الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة كل التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها على عاتقه مسؤولية هذا الوطن العظيم، ومسئولية بناء الجمهورية الجديدة، وأعاد إلى مصر دورها الرائد على مستوى العالم .





وأكد في كلمته، في احتفالية نقابة الأشراف بذكرى المولد النبوي الشريف أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعله يدعو جميع أبناء الشعب المصري العظيم، للوقوف صفاً واحداً والالتفاف حول قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة".



