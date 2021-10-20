ارتفاع إجمالي الحضور في افتتاح موسم الرياض 2021 إلى 750 ألف شخص

أفادت فضائية "mbc مصر" في خبر عاجل لها عن ارتفاع اجمالي الحضور في افتتاح موسم الرياض 2021 إلى 750 ألف بينهم 210 ألاف داخليا وخارجيا بلغ العدد 535 ألف.

فيما كان قد افتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فاعليات موسم الرياض 2021 بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد المستشارتركي آل الشيخ أن السر وراء الانجازات هي القيادة الملهمة من قبل خادم الحرمين وولي العهد، مشيرا إلى أن الموسم الأول من موسم الرياض كان قد جاء تحت شعار "تخيل"، أما عن الثاني الحالي فجاء تحت شعار "تخيل أكثر"

وكان قد بدء منذ دقائق افتتاح موسم الرياض 2021، حيث كان قد نشر المستشار تركي آل الشيخ، ، فيديو جديدا لافتتاح موسم الرياض الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بأيادي سعودية سنبهر العالم.. تخيل أكثر، موسم الرياض."

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021، بمسيرة الافتتاح ومن المقرر أن تليها حفل عالمي للمغني الأمريكي من أصل كوبي «بيتبول»، اليوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض حتي شهر مارس المقبل، حيث تقام في 14 منطقة وتشمل 7500 فعالية، من بينهم 70 حفلا غنائيا عربيا بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.