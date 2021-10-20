استشاري: 75% من السكريات والدهون لا تُمتص بعد تحويل المسار (فيديو)

عملية تحويل المسار





مريض السمنة

ولفت إلى أن مريض السمنة يتناول الوجبات بشكل طبيعي بعد إجراء تحويل المسار، حيث أن المريض يتناول تقريبًا نفس حجم الوجبات التي كان يتناولها قبل إجراء تحويل المسار.



قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن جراحات السمنة إذا كانت تهدف للتخلص من السكر فقط، فيتم إجراؤها بشكل مختلف تمامًا عن جراحات السمنة التي تهدف للتخلص من زيادة الوزن.وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار لا تمنع مريض السمنة من تناول الحلويات والسكريات، لأن 75% من المواد الغذائية التي يتناولها المريض، بعد إجراء تحويل المسار لا تمتص، وبالتالي لا يزيد وزنه.