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موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:29 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

 

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

 

موسيماني يطلب التعاقد مع حارس منتخب مصر

 

ويرغب موسيماني في تدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي خلال الفترة القادمة لعدم قناعاته بقدرات علي لطفي من خلال مشاركاته في المباريات الأخيرة.

 


ومن المتوقع رحيل أحد الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير عن الأهلي في يناير المقبل ولو على سبيل الإعارة جال التعاقد مع حارس الجيش.

  

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

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