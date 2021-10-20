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كومان يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد قبل الكلاسيكو

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:30 م
كومان
كومان
علي نبوي
عبر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الهام على دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كومان قال بعد المباراة :"أنه فوز مُهم في دوري الأبطال وكل شيء لا يزال ممكناً بفضل هذا الفوز ، لكن علينا إنهاء المباراة بشكل أفضل مما نستطيع".

وأضاف :"الآن علينا التفكير في مباراة الكلاسيكو وتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث".


وتابع :"يجب أن نتذكر أنه في الشوط الثاني أيضاً خلقنا 3 فرص خطيرة، لا يمكننا أن نضيع الكثير، اليوم خاطرنا كثيراً بحياتنا والحمدالله أنهم لم ينجحوا بالتعديل. علينا حسم المُباريات".

وزاد :"لقد كنا متفوقين عليهم في الشوط الاول وصنعنا العديد من الفُرص لكن تراجعنا وهذا أمر يصعب فهمه".

وواصل :"كنا متفوقين لكننا أهدرنا الفرص وهذا يصعب فهمه، وفريقي كان الأفضل في اللقاء".

وأردف :"سعيد بالفريق ولكن ليس بالفاعلية أمام المرمى".

وعن صافرات الجماهير ضد الفريق قال :"اتفهم الجماهير، في مباراة مثل اليوم، يجب عدم إهدار مثل الفرص التي أتيحت لنا، كان يتعين علينا تسجيل اهداف أكثر".

واختتم :"خلقنا ثلاث فرص واضحة جدًا للتسجيل وعليك الحكم ، لقد جازفنا في مباراة اليوم ، و بالأخير انتصرنا".

الكلمات المفتاحية

كومان ريال مدريد دينامو كييف برشلونة

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