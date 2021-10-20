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نوير يحقق إنجازا جديدا مع بايرن ميونيخ

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
نورهان حسن


يخوض الآن فريق بايرن ميونيخ الألماني مواجهة نارية أمام فريق دينامو كييف الأوكراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك من ملعب دا لوز.


ويحرس عرين الفريق البافاري اليوم اللاعب المتألق "مانويل نوير"، ليواصل سلسلة نجاحاته وتسطيره للتاريخ مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقد وصل نويل إلى المباراة رقم 100 بقميص البافاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للفريق.


ويأتي مانويل نوير كثاني حارس مرمى يحقق هذا الإنجاز الكبير، حيث انفرد به المتألق اوليفر، الذي خاض 103 مباراة كحارس لعرين الفريق البافاري في البطولة الأوروبية.

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