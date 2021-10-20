Advertisements

إصابة موجعة تضرب لوكاكو مع تشيلسي.. طالع التفاصيل

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:36 م
لوكاكو
لوكاكو
علي نبوي
تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام مالمو السويدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن المهاجم البلجيكي من استكمال اللقاء حيث غادر الملعب في الدقيقة ٢٢ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله هافيرتز بديلًا له.

إصابة لوكاكو كانت بعد تدخل قوي من مدافع مالمو داخل منطقة الجزاء ليغادر الملعب.

ومن المنتظر أن يخضع المهاجم البلجيكي للفحص الطبي لمعرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن تشيلسي.

ويتقدم تشيلسي حاليًا على مالمو السويدي بهدفين نظيفين سجلهما كريستينسين وجورجينيو.

الكلمات المفتاحية

مالمو لوكاكو توخيل تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ ثلث ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المتهم بتكسير تماثيل الكباش بميدان التحرير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وجه جديد يعلن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من كلوب بعد فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

كونتي يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بخصم نقاط

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضرب بيراميدز في مقتل ويحصل على توقيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرعب يوثق حادث تصادم السيارة النقل بالميكروباص بالطريق الأوسطي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من اتحاد الكرة لـ"شوقي غريب"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تعرف على بديل موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موقف مرتضي منصور من الترشح في انتخابات الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تحرك برلماني لاستثناء هذه الجهات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - الأهلي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

عاجل.. المصائب تتوالى على الأهلي قبل مواجهة الزمالك

إصابة ثانية تُباغت الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل: إصابة تريزيجيه في مباراة أستون فيلا أمام ليفربول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

عاجل - تعرف على بديل موسيماني في الأهلي

09:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

06:01 م

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

04:22 م

عاجل - آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements