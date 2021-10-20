إصابة موجعة تضرب لوكاكو مع تشيلسي.. طالع التفاصيل

تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام مالمو السويدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ولم يتمكن المهاجم البلجيكي من استكمال اللقاء حيث غادر الملعب في الدقيقة ٢٢ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله هافيرتز بديلًا له.





إصابة لوكاكو كانت بعد تدخل قوي من مدافع مالمو داخل منطقة الجزاء ليغادر الملعب.





ومن المنتظر أن يخضع المهاجم البلجيكي للفحص الطبي لمعرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن تشيلسي.





ويتقدم تشيلسي حاليًا على مالمو السويدي بهدفين نظيفين سجلهما كريستينسين وجورجينيو.



