المغني الأمريكي "بيتبول" يشعل ساحة مسرح موسم الرياض 2021

أشعل المغني الأمريكي"بيتبول" ساحة مسرح موسم الرياض 2021 بأحد أبرز أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور والذي بلغ عددهم داخل المسرح 205 ألف شخصا.

وكانت قد أفادت فضائية "mbc مصر" في خبر عاجل لها عن ارتفاع اجمالي الحضور في افتتاح موسم الرياض 2021 إلى 750 ألف بينهم 210 ألاف داخليا وخارجيا بلغ العدد 535 ألف.

فيما كان قد افتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فاعليات موسم الرياض 2021 بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد المستشارتركي آل الشيخ أن السر وراء الانجازات هي القيادة الملهمة من قبل خادم الحرمين وولي العهد، مشيرا إلى أن الموسم الأول من موسم الرياض كان قد جاء تحت شعار "تخيل"، أما عن الثاني الحالي فجاء تحت شعار "تخيل أكثر"

وكان قد بدء منذ دقائق افتتاح موسم الرياض 2021، حيث كان قد نشر المستشار تركي آل الشيخ، ، فيديو جديدا لافتتاح موسم الرياض الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.