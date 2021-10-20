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البنتاجون عن عمليات إجلاء الأفغان: نصفهم من الأطفال

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:43 م
إجلاء الأفغان
إجلاء الأفغان
وكالات
قال رأس لجنة القوات المسلحة فى البنتاجون، السناتور جيم إينهوفى، اليوم الأربعاء، إن نصف أعداد الأفغان الذين تم إجلاؤهم للولايات المتحدة هم من الأطفال.
 
وأضاف جيم إينهوفى، أن هناك مايقرب من 53 ألف أفغانى تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة خلال الإخلاء الفوضوى، ويتم إيواؤهم الآن فى قواعد عسكرية مختلفة فى جميع أنحاء البلاد، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكى.

وأشار إلى أنه ما يقرب من نصف أولئك الذين تم إجلاؤهم جواً من الولايات المتحدة كانوا من الأطفال، فى حين أن الرجال البالغين يشكلون 34% من الذين تم إجلاؤهم والنساء البالغات 22%.

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