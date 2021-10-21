هل المصريين على موعد مع أداء العمرة قريبًا؟ مستشار سعودي يُجيب (فيديو)

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنه قريبًا سيتم فتح باب العمرة للمعتمرين من مصر وأوزبكستان والهند وجميع الدول العربية والإسلامية.



وأضاف "القرشي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه سيتم حاليًا دراسة ومتابعة عدد إصابات كورونا في جميع الدول قبل فتح باب العمرة لها.



وأشار إلى أن الموضوع قيد الدراسة وخلال الفترة القادمة ستفتح الأبواب وسنستقبل المعتمرين المصريين بالورود لأداء عمرتهم على أكمل وجه بعد متابعة الحالات أول بأول.



وأكد أن الحصول على اللقاح شرط أساسي للقادمين لأداء العمرة بشرط أن يكون من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعترف بها في منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن أعداد القادمين من مصر لأداء العمرة أو من أي دولة أخرى ستكون مفتوحة بشرط ألا يتخطى العمر 55 عامًا لأن هناك خوف على كبار السن من إصابتهم بالعدوى.