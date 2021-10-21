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تشكيل الزمالك المتوقع ضد توسكر الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره توسكر الكيني، يوم غدًا الجمعة، في لقاء العودة لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 - 2022.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد توسكر الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على توسكر الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره توسكر الكيني، عبر قناة ON TIME SPORT، بالإضافة إلى قناة الزمالك.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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