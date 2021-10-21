يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي برشلونة، وذلك في كلاسيكو العالم، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".





تعرف على قائمة الغائبين عن ريال مدريد أمام برشلونة





وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 24 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الليجا.





ويفتقد المرينجي للعديد من أسلحته القوية خلال هذا اللقاء، حيث يغيب كلاً من، «إيدين هازارد - داني كارفخال - جاريث بيل - داني سيبايوس»، وذلك بسبب الإصابة.





الجدير بالذكر أن برشلونة يدخل هذا اللقاء، محتلاً المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة.



