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رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ملتزمة بحماية بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:29 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بحماية بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد.

 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.

 

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن التظاهر السلمي حق دستوري على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام.

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