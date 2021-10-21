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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أصدرت الأرصاد الجوية، بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات ومدن الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد ن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

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