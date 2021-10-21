طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 21-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في السعودية





توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب على طول الساحل الجنوبى الغربى من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.





كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية, كما يتوقع نشاط فى سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-45كم ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبى ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالى والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبى ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالى والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.