تعرف على حالة الطقس في الإمارت اليوم الخميس 21-10-2021

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 21-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في الامارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.



