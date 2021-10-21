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تعرف على حالة الطقس في الإمارت اليوم الخميس 21-10-2021
الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:44 ص
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 21-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم في الامارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.
وأوضح المركز أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثانى عند الساعة 02:04 و الجزر الأول عند الساعة 19:47 والجزر الثانى عند الساعة 07:31 .. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثانى عند الساعة 22:53 و الجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثانى عند الساعة 04:29 .