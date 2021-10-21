تعرف على تفاصيل حالة الطقس في البحرين

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 21-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في البحرين





أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.





الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة فى البداية ثم تتحول من 15 إلى 20 عقدة وتصل سرعتها من 22 إلى 27 عقدة أحيانا و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.





ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.





الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 25 %.