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طقس اليوم في الكويت.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 21-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت

تتوقع الأرصاد أنه يسود نهارًا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .

وتتوقع الأرصاد أنه يسود ليلًا طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة .

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