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خبر سار للأهلي قبل بداية الموسم الجديد

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبدالمحسن
يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الحرس الوطني يوم السبت المقبل في مباراة العودة في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي يوم 27 أكتوبر الحالي في بداية الدوري في الموسم الجديد.

خبر سار للأهلي قبل بداية الموسم الجديد

وتعرض حسين الشحات للإصابة في العضلة الضامة أثناء مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش مما تسبب أيضا في استبعاده من معسكر منتخب مصر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "حسين الشحات تعافى بشكل كبير من الإصابة العضلية التي تعرض لها ولكن الأقرب هو قيادته للفريق في مواجهة الإسماعيلي".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: "قد يجلس حسين الشحات على مقاعد البدلاء أثناء لقاء الحرس الوطني ولكن الاتجاه الأقرب هو تجهيزه لخوض مباراة الإسماعيلي ".

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