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اسعار الدولار اليوم الخميس 21 أكتوبر2021

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021  في البنوك المصرية، مع تعطل القطاع المصرفي اليوم بمناسبة عيد المولد النبوي بحسب قرار مجلس الوزارء باعتبار يوم الخميس أجازة بدلا من يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

أسعار الدولار اليوم الخميس 21 أ:توبر 2021 :

وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها

 

 

 

سعر الدولار اليوم:

 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.


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