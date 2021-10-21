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موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا وآرسنال يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 على ملعب الإمارات معقل الجانرز وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف أستون فيلا وآرسنال في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات ويسعى أستون فيلا للتأهل إلى أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل آرسنال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات ويسعى آرسنال للمنافسة بقوة على لقب الدوري والتأهل لأحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

الدوري الانجليزي استون فيلا ارسنال

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