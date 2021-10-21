موعد مباراة توتنهام ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف توتنهام ووست هام في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وخسر 3 مباريات. ويسعى توتنهام المنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل وست هام المركز السابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. ويسعى وست هام لخطف أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام ووست هام يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 على استاد لندن الأولمبي معقل وست هام وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .