ينتظر جهاز كرة القدم في الزمالك قضية نجم هجوم الفريق المغربي خالد بوطيب الذي طالب بالحصول على ما يقرب من 70 مليون جنيه بعد فسخ تعاقده من طرف واحد.





تطورات أزمة بوطيب مع الزمالك

ويبذل جهاز كرة القدم في الزمالك محاولاته من أجل حل الأزمة بالتراضي مع بوطيب وذلك لتجنب تعرض القلعة البيضاء لأية عقوبات جديدة لكن النجم المغربي رفض جميع المحاولات وتمسك بتصعيد الموقف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).





وتواصل جهاز كرة القدم في الزمالك مع محامي الفارس الأبيض في هذه القضية وهناك توقعات بشأن صدور الحكم في تلك القضية في نهاية الشهر الحالي.





ويحاول الزمالك إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بأسباب فسخ العقد من طرف واحد بعد عدم التزام بوطيب وتأخره في العودة والانتظام في التدريبات.