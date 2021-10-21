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3 قتلى وعشرات الجرحى جراء انفجار في مطعم بالصين

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 09:19 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرون بجراح، جراء انفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد.

 

وقد أفادت مديرية الدعاية المحلية، بأنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

 

وكانت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الدمار الهائل للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، تناثرت حطامه في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تضرر المباني المجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب المطعم.

 

وقالت السلطات الصينية، إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز، حسب وسائل إعلام صينية رسمية.

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مطعم انفجار الصين

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