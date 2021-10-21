أسعار "الذهب" اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

استقرت اسعار الذهب فى مستهل تعاملات الصاغة اليوم الخميس، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية نحو 780.

وسجل عيار 18 نحو 668.5 جنيها وسجل عيار 24 نحو 891.5 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيها.

اسعار الذهب العالمية ترتفع امس :

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم فيما أدى القلق من أن تعطل قيود على سلاسل الإمدادات نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1778.06 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1778 دولارا.