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توضيح عاجل من لجنة الحكام قبل بداية الدوري

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 09:22 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
أمل الحلفاوي
علق توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم المستقيل، على ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، بشأن تعيين حكام بأعينهم في المباريات الكبيرة.

وأوضح السيد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، أن تقنية الفيديو شهدت نجاحًا بنسبة 75% عند تطبيقها في مصر، مشيرًا إلى أن فترة تدريب الحكام على تقنية الفيديو لم تكن كافية، كما أن كاميرات التصوير والملاعب في مصر بها مشاكل.

جدير بالذكر أن توفيق السيد، كان قد تقدم يوم أمس الأربعاء باستقالته من منصبه كرئيس للجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم.

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