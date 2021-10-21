يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون في الأسبوع المقبل من البريميرليج. في لقاء قوي وناري بين أصحاب المركزين الثالث والرابع بالدوري.





موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي لقاء برايتون بعد الانتصار على بيرنلي 2-0 بالدوري الإنجليزي، واكتساح كلوب بروج 5-1 بدوري أبطال أوروبا. بينما برايتون سقط في فخ التعادل السلبي بآخر لقاء بالدوري أمام نورويتش سيتي.





موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت المقبل الموافق 23-10-2021. وستنطلق ركلة بداية هذه المباراة عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر بتوقيت السعودية 7:30 .





وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية. لأنها الناقل الحصري لحقوق بث البريميرليج في الوطن العربي.





موقف الفريقان بالدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات. ونجح السيتزنز في الانتصار بـ5 مباريات والتعادل في اثنين. كما تعرضوا للهزيمة مرة واحدة فقط هذا الموسم. وسجل فريق المدرب الإسباني، بيب جوارديولا 16 هدف واستقبلوا 3 آخرين.





بينما يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 والخسارة مرة واحدة فقط. وسجل فريق المدرب الإنجليزي جراهام بوتير 8 أهداف واستقبلوا 5 آخرين.