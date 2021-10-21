Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 09:29 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد زويد
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون في الأسبوع المقبل من البريميرليج. في لقاء قوي وناري بين أصحاب المركزين الثالث والرابع بالدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي
ويدخل مانشستر سيتي لقاء برايتون بعد الانتصار على بيرنلي 2-0 بالدوري الإنجليزي، واكتساح كلوب بروج 5-1 بدوري أبطال أوروبا. بينما برايتون سقط في فخ التعادل السلبي بآخر لقاء بالدوري أمام نورويتش سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون
من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت المقبل الموافق 23-10-2021. وستنطلق ركلة بداية هذه المباراة عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر بتوقيت السعودية 7:30 .

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية. لأنها الناقل الحصري لحقوق بث البريميرليج في الوطن العربي.

موقف الفريقان بالدوري الإنجليزي الممتاز
يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات. ونجح السيتزنز في الانتصار بـ5 مباريات والتعادل في اثنين. كما تعرضوا للهزيمة مرة واحدة فقط هذا الموسم. وسجل فريق المدرب الإسباني، بيب جوارديولا 16 هدف واستقبلوا 3 آخرين.

بينما يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 والخسارة مرة واحدة فقط. وسجل فريق المدرب الإنجليزي جراهام بوتير 8 أهداف واستقبلوا 5 آخرين.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي بروج بدوري الأبطال برايتون

أخبار تهمك

صدمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو.. غياب نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل محمود الخطيب إلى المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وجه جديد يعلن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

سعر صادم لـ فستان منى زكي في سادس أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الغائبين عن ريال مدريد أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار صادم من اتحاد الكرة لـ"شوقي غريب"

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف سبب نقل الخطيب إلى المستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة مدوية في الزمالك بسبب ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تحسبا لعدم اكتمال المسابقة.. رابطة الأندية تحدد أندية المربع الذهبي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار للأهلي قبل بداية الموسم الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم الخميس 5/12/2029 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أرسنال اليوم Match Arsenal

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في البريميرليج

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 ص

تعرف على قائمة الغائبين عن ريال مدريد أمام برشلونة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

قرار صادم من اتحاد الكرة لـ"شوقي غريب"

08:44 ص

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام ريال مدريد

07:31 ص

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

Advertisements