طلب النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي والمقيد علي قائمة الإنتظار بالفريق، مهلة للرد علي عرض إدارة المارد الأحمر بالموافقة علي إنتقاله إلي أهلي طرابلس الليبي خلال الفترة الحالية.





الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

وجاء ذلك بعدما تم الاتفاق علي تنازله عن باقي مستحقاته وفسخ العقد بالتراضي حتي يتم انتقاله للفريق الليبي.





وقال جون إدوارد في تصريحات صحفية: تم إبلاغنا من جانب النادي الاهلي برغبة نادي أهلي طرابلس في التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي خاصة وانه مازال القيد مفتوحًا في الدوري الليبي.





وأشار جون إدوارد طلبنا مهلة للتفكير في العرض خاصة أن اللاعب يرفض الرحيل عن الأهلي سوي بالحصول على مستحقاته كاملة.