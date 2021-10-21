عبد العاطى ومحافظ الجيزة يبحثان موقف مشروعات الري

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، واللواء خالد الأعصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد عبد السلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس ناصر البلاصي رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر الوسطى،



استعراض موقف الحملات الجارية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالجيزة.



واستعرض "عبد العاطي" واللواء راشد خلال الإجتماع، موقف الحملات الموسعة الجارية حاليًا لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بنطاق محافظة الجيزة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وجهات الدولة المختلفة، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، وسبل التنسيق بين الجانبين فى المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف ولاية وزارة الموارد المائية والرى، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها، وتغطية مصرف المريوطية بطول 600 متر فى المسافة بين شارعي فيصل والهرم، ودراسة تطوير مصرف أبو مسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.



المشروع القومي لتاهيل الترع



واستعراض " عبدالعاطي" التقدم المحرز فى المشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة الجيزة، موضحًا أن المشروع يشمل 593 كيلو متر من الترع حتى الآن، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 202 كيلو متر، وجاري العمل في ترع بأطوال 335 كيلو متر، وجاري الطرح لأطوال 56 كيلومتر.



المشروع القومي للتحول للري الحديث



وأضاف وزير الري أنه تم حتى الآن التحول لإستخدام نظم الري الحديث في زمام 2100 فدان بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التحول لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، مشيرا إلى أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الري الحديث فى محافظة الجيزة وللتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.

