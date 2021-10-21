موعد كأس العالم للأندية 2021 والفرق المشاركة والموعد المتوقع

كأس العالم للأندية ، قرر الاتاحد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم أمس الأربعاء، اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاستضافة مونديال الأندية 2021.





كأس العالم للأندية





واعتذرت اليابان عن استضافة كأس العالم للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليقرر "فيفا" إسناد تنظيم البطولة لأبوظبي، للمرة الخامسة في تاريخها.





كأس العالم للأندية في أبوظبي





وصرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمنح أبوظبي حق استتضافة كأس العالم للأندية، موضحا أن البطولة ستكون في وقت مبكر من عام 2022 دون تحديد.





موعد كأس العالم للأندية





ومن المتوقع أن يقام كأس العالم للأندية بع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون في يناير 2022، بسبب مشاركة العديد من لاعبي الأندية المشاركة في البطولة مع منتخباتها الوطنية، ومنها الأهلي ، بطل آخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا.





الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية





ويضمن فريق الجزيرة المشاركة في كأس العالم للأندية عقب منح أبوظبي حق استذافة البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي للبلد المضيف، بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي متفوقا على بني ياس.





الأهلي في كأس العالم للأندية





ويشارك في كأس العالم للأندية الأهلي المصري بطل أفريقيا، للمرة السابعة له في تاريخه، وتشيلسي بطل أوروبا وأوكلاند ممثلا لاتحاد أوقيانوسيا، وبانتظار بطل دوري أبطال آسيا وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.



