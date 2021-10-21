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948 مليون جنيه لدعم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشق الثعبان

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى فى وضع الدراسات النهائية والاستعداد للتنفيذ الكامل لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان وتوفير كافة الخدمات لهذه المنطقة.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن اعمال تطوير مرافق مياه الشرب تبلغ تكلفتها 548 مليون جنيه تشمل تطوير كامل للبنية الاساسية لشبكات و روافع ومحطات المياه وتوفير بدائل اخرى لهذه المصانع حتى يمكنها العمل دون توقف من خلال توفير مصادر متعددة وسوف يتم مراجعة جميع الشبكات والمحطات والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وأشار الى اهمية التواصل وعقد الندوات مع رجال الاعمال واصحاب المصانع و التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكة المياه والصرف الصحي وتركيب العدادات المطلوبة للمصانع.

أوضح المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة انه تم دراسة شبكات منطقة شق التعبان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارى حاليا مراجعة نظام التشغيل ورفع كفاءته.

وقال أن الشركة تقوم بالتنسيق مع محافظة القاهرة لدراسة تنفيذ التوسعات الجديدة بالمنطقة، ومنطقة الليثى والشيماء، وتكلفة الأعمال المقترحة ٤٠٠ مليون جنيه.

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