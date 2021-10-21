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آيتن عامر تثير الجدل باستغاثتها عبر "فيسبوك"

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:28 م
آيتن عامر
آيتن عامر
مي مرسي
آثارت الفنانة آيتن عامر، قلق جمهورها ومحبيها، من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "عامر" قائلة: "اللى موجود جنب بيتى يكلمنى ضرورى"، وتفاعل معها عدد من الجمهور ومعارفها عبر خاصية التعليقات متسائلين حول السبب في طلبها.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر حكاية «وأنا قبلت» من مسلسل «زي القمر»، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى صناع العمل ردود فعل جيدة، بسبب تعاطف الجمهور والمتابعين مع «ليلى»، التي تلعب دورها آيتن عامر، لأنها تناقش قضية مهمة يعاني منها المجتمع، وهى نظرة المجتمع للمرأة المتزوجة من رجل أصغر منها.

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