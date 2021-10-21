هل سرقة مكاوي لهاتف بشرى تسبب في تعرضهم لحادث بالجونة؟ (فيديو)





وتسائل البعض عقب انتشار هذا الفيديو، حول السبب في اصطدام السيارة وتوقع الآخرين أن تقليد الحرامي من سرقة الهاتف و التركيز به أدى إلى حادث الإصطدام.



وآثارت الفنانة بشرى قلق جمهورها ومحبيها، بعد تعرضها لحادث أمس بمدينة الجونة.

تعرض الفنان محمد مكاوي، والفنانة بشرى أمس لحادث أثناء تواجدهم في سيارة صغيرة بمدينة الجونة، مما أدى إلى نقل الثنائي إلى المستشفى وتعرضهم لبعض الإصابات.وتبين أن الفنان محمد مكاوي، كان قد نشر فيديو قبل الحادث بدقائق، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يسرق هاتف الفنانة بشرى بشكل كوميدي على غرار الحرامي الذي ظهر بالسيجارة وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب سرقته هاتف أحد الصحفيين.