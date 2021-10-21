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قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 06:54 م
صناع فيلم حتى يتنفس البحر
صناع فيلم "حتى يتنفس البحر"
الفجر الفني

فاز مشروع الفيلم الأردني "حتى يتنفس البحر" كتابة وإخراج زين دريعي، وإنتاج علاء الأسعد، بجائزة أفضل سيناريو التي تقدمها شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART للعام الرابع على التوالي، وقيمتها ١٠ آلاف دولار، مقدمة لأحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة - تحت التطوير- في "منصة الجونة السينمائية".

الجائزة قامت بتسليمها، أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي بقنوات ART اليوم في ختام "المنصة" التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بداية من يوم ١٦ أكتوبر الجاري

وتهدف "منصة الجونة السينمائية" إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.

وكانت منصة الجونة السينمائية، اختارت من وسط طلبات التقديم التي استلمتها عام 2021، 20 مشروعًا: 13 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج ومشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج.

واختيرت المشاريع وفقًا لمحتواها وجودتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا.
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي
قيمتها ١٠ آلاف دولار.. فيلم "حتى يتنفس البحر" يفوز بجائزة قنوات ART للسيناريو بمهرجان الجونة السينمائي

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مهرجان الجونة السينمائي قناة art فيلم حتى يتنفس البحر الفجر اخبار الفجر الفني

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