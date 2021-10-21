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خاص - أخر تطورات الحالة الصحية لـ «الخطيب» وموعد مغادرته للمستشفى

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:01 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
 
كشف مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل الأخيرة في حالة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى.

أخر تطورات الحالة الصحية لـ «الخطيب»

وقال المصدر في تصريحت خاصة لـ "الفجر الرياضي" إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يتعافى بشكل جيد للغاية من آلام العين.

وأضاف المصدر بأن الخطيب أصبح قريبًا للغاية من مغادرة المستشفى بعدما تلقى الرعاية الكاملة وخلال ساعات سيغادر المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي غدًا بعدما أعلن في وقت سابق ترشحه على رئاسة القلعة الحمراء لولاية أخرى.

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