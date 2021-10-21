تطورات تجديد عقد نجم برشلونة

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الحديث مازال متواصلا في هذه الفترة بشأن مستقبل الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.





وأشار الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن روبيرتو البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك عقدًا مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022.





وأفاد ماتيو موريتو بأن النادي الكتالوني يعمل على تجديدات العقود ويمكن أن يتحول الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى فوضى كبيرة، حيث لا يوجد تقارب هذه الفترة بين الإدارة الكتالونية ووكيل أعمال النجم الفرنسي.





وأوضح ماتيو موريتو أنه لا يوجد في الوقت الحالي موعد للحديث عن عقد سيرجي روبيرتو الجديد لكن يبدو أن برشلونة والممثلين عن النجم الإسباني سيستأنفون كل شيء في نوفمبر المقبل.





وألمح ماتيو موريتو أن سيرجي روبيرتو شارك في 10 مباريات في الموسم الحالي مع برشلونة في جميع البطولات وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.





ولفت ماتيو موريتو أن برشلونة يستعد لخوض مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد والتي ستكون يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.



