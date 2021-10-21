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تصريحات هامة من السفير الروسي بشأن سد النهضة

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:06 م
السفير جيورجي بوريسينكو
السفير جيورجي بوريسينكو
كساب أحمد
قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، إن مصر حاليًا بها أكثر من 100 مليون نسمة، ولديها حاجة كبيرة للمياه، معقبًا: "يمكنني أن أقول بأن روسيا ناشدت الإثيوبيين بأن يأخذوا في عين الاعتبار المخاوف المصرية".

ولفت السفير الروسي بالقاهرة خلال حواره ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن أديس أبابا تعمل على تطوير مواردها وتوفير الكهرباء إلى مواطنيها، ولكن على الإثيوبيين أن يتذكروا بأن نهر النيل يتشارك به العديد من الدول، ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقات طيبة بين هذه البلاد.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود علاقات جوار طيبة بين الدول المشتركة في نهر النيل، معقبًا: نتمنى من الإثيوبيين تفهم مخاوف مصر، وحل هذه المشكلة من أجل مصلحة كل البلدان".

وأضاف السفير، أن روسيا لم تنحاز إثيوبيا في مجلس الامن، ولكنها دعمت البيان الذي خرج من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية أعمق من كل الدول الإفريقية، خاصة وأنها بوابة لكل العلاقات مع الدول الإفريقية، خلاف أن التجارة الروسية المصرية تمثل 40% من العلاقات مع إفريقيا.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسية أرسل الكثير من الخطابات إلى إثيوبيا يطالبهم بأخذ مخاوف مصر في عين الاعتبار، مشيرًا إلى أن العلاقة الروسية المصرية هامة للغاية في مختلف المجالات خاصة في المجال السياحي.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجيه الروسي سد النهضة روسيا بوابة الفجر الفجر اثيوبيا

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