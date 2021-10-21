بتوقيع عمرو مصطفى وتامر حسين.. أحمد خليل يطرح "علامات"



طرح المطرب الشاب أحمد خليل، منذ قليل أغنية جديدة تحمل عنوان" علامات" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



أغنية" علامات" ضمن أغاني ألبومه الجديد "بقالي سنه" والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي.



جدير بالذكر أن من آخر أعمال أحمد خليل الغنائية أغنية" اكشفي ورقك" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، توزيع وميكس وماستر توما، والأغنية حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" ونسب مشاهدة عالية.