Advertisements

بتوقيع عمرو مصطفى وتامر حسين.. أحمد خليل يطرح "علامات"

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:11 م
أغنية علامات
أغنية علامات
نور طلعت

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، منذ قليل أغنية جديدة تحمل عنوان" علامات" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية" علامات" ضمن أغاني ألبومه الجديد "بقالي سنه" والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي.

جدير بالذكر أن من آخر أعمال أحمد خليل الغنائية أغنية" اكشفي ورقك" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، توزيع وميكس وماستر توما، والأغنية حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" ونسب مشاهدة عالية.

الكلمات المفتاحية

عمرو مصطفى الفجر الغجر الفني اغنية علامات

أخبار تهمك

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في مباراة الإسماعيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

حجازي يُفجر مفاجأة كبرى بعد حرمان الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ظهور منافس جديد لمحمود الخطيب في إنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بونوتشي يوجه رسالة نارية إلى رونالدو

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

منذ يوم

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من البحوث الفلكية بشأن تكرار حدوث الزلازل فى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

منذ يوم

خاص - أخر تطورات الحالة الصحية لـ «الخطيب» وموعد مغادرته للمستشفى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم من اتحاد الكرة لـ"شوقي غريب"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مصطفى حجاج يطرح تاسع أغاني ألبوم "هتزهزه" عبر يوتيوب

بتوقيع تامر حسين وعمرو مصطفى.. أحمد خليل يطرح "عندي استفسار"

بتوقيع أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى.. أحمد خليل يطرح "أنا بالليل"

أغنية "البنات" لأحمد حليم تتصدر التريند وتقترب من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

أغنية "ع الدوغري" لأحمد سعد ومصطفى حجاج تتصدر المركز الأول على "يوتيوب"

أغنية "ع الدوغري" لأحمد سعد ومصطفى حجاج تحقق 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

03:02 م

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

04:30 م

بونوتشي يوجه رسالة نارية إلى رونالدو

06:30 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

09:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements