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اتفاقية تعاون بين غرفتي أم القيوين وصربيا

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر

وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة الصربية وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الطرفين.

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات وتنمية روح المبادرة ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية والاجتماعية المساهمة في تعزيز المجالات التجارية و الصناعية والتقنية بين الجانبين.

وأبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتنفيذ الاتفاقية وبنودها بما يضمن تحسين جودة الأعمال.

وقع الاتفاقية سعادة يوسف طحنون نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وسعادة برانسيلافا سيمانيتش مديرة شعبة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة صربيا، بحضور سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضوة مجلس ادارة الغرفة وعبدالله بن حامد عضو مجلس إدارة غرفة أم القيوين والدكتور ماركو سيلاكوفيك ممثل غرفة تجارة صربيا في دبي.

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