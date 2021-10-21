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مشاجرة مع الجيران وطعنات تقتل أحدهم.. ماذا حدث في كرداسة؟

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:11 م
سيارة الشرطة
سيارة الشرطة
إيمان عبد العاطي
خلافات جيرة متكررة، دفعت رجل وأبنائه إلى قتل جارهم بطريقة مأساوية، وإصابة شقيقه على مرأى ومسمع الجميع بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية بني مجدول ووجود قتيل ومصابين.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى وقوع مشاجرة بين (طرف أول) "محمد طه 48 سنة" عامل بهيئة الطرق والنقل وشقيقه "وائل 41 سنة" ونجله "عبد الرحمن 19 سنة" و(طرف ثان) "محمود. ص." 56 سنة فني تبريد وتكييف و3 من أبنائه.

مشادة كلامية دارت بين "وائل" و" محمود" صاحب الـ56 سنة؛ بسبب خلافات جيرة إثر إيقاف الأول سيارته أمام منزل الطرف الثاني سابقًا.

يوم الواقعة أحضر "محمود. ص." عصا خشبية "شومة" واستعان بأبنائه الثلاثة واعتدى الأربعة على الطرف الأول بالضرب مستخدمين "2 سكين - مطواة".

معاينة المقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، أثبتت مقتل العامل بهيئة النقل بطعنة نافذة بالفخذ الأيسر، وإصابة شقيقه بطعنة في البطن ونجله بجرح قطعي باليد وطعنة بالفخذ الأيسر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد أحمد فايز معاون مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وأيدوا صحة التحريات وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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