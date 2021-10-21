"افتكرنا قنبلة".. أقوال شهود العيان في حادث سقوط سيارة من أعلى صفط اللبن

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في سقوط سيارة ملاكي ماركة جيب من أعلى محور صفط اللبن، مما أسفر عن سقوط مصابين، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وأفاد الشهود، أن الحادث وقع بعد العصر، فجأة وجدنا السيارة الملاكي تسقط من أعلى المحور وتسبب رعب لجميع السكان بالمنطقة، مضيفين: "في الأول اعتقدنا أنها قنبلة، وبالخروج من مساكنا وجدنا سيارة ملاكي (بيجو) ساقطة من على المحور، وبسبب قوة الخبطة أدى لسقوط بعد الحديد أيضًا".

وأشاروا شهود العيان، إلى أن هناك كانت سيدة سائرة بالشارع وقت وقوع الحادث فسقطت عليها السيارة، ما أسفر عن إصابة بعض المواطنين بالشارع، وإصابة السائق بكدمات بسيطة.

وكشفت معاينة النيابة، أن فرامل السيارة اختلت مرة واحدة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة من السائق فأسفرت عن سقوطها

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة سقوط سيارة ملاكي (جيب)، من أعلى محور صفط اللبن

وانتقلت النيابة، لمعاينة الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي ماركة جيب من أعلى محور صفط اللبن، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة بالطريق المشار إليه انقلبت من أعلى المحور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث