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مخنوقة داخل سجادة.. فريق بحث لفك طلاسم العثور على جثة طفلة متحللة داخل بئر

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:24 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيمان عبد العاطي
شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة متحللة داخل بئر صرف صحي بمركز كرداسة شمال المحافظة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة طفلة داخل بئر صرف صحي بنطاق المركز.

معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بينت أن الجثة لطفلة يتراوح عمرها ما بين (8 - 12 سنة) في حالة تحلل، ملفوفة داخل سجادة وبها آثار خنق نتيجة قتلها بواسطة حبل حول رقبتها.

وأشارت المعاينة التي أجريت إلى أن تاريخ وفاتها يرجع إلى شهر.

ووجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتكوين، مجموعات عمل لفحص بلاغات التغيب خلال تلك الفترة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالطريق المؤدي إلى مكان العثور على الجثة، فضلا عن مراجعة المصادر السرية لطفلة تلاحظ اختفاءها مؤخرًا لحين ورود نتيجة تقرير الطب الشرعي لتحديد هويتها.

وحول تعرض الطفلة لاعتداء جنسي دفع الجاني لقتلها والتخلص منها بتلك الطريقة، ينتظر رجال المباحث تقرير الطب الشرعي لصعوبة تحديد ذلك بالفحص الطبي الظاهري لتحلل الجثة.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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