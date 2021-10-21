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"خلال الشهر الماضي".. أكثر من 3750 جولة رقابية نفذتها أمانة الأحساء

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
واس
قامت أمانة الأحساء، خلال الشهر الماضي، بنحو 3758 جولة رقابية بعدد من الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها تحرير 2321 مخالفة على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، ومصادرة وإتلاف 1077 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها للمتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.

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