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ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ثم مواجهة الجابون ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بعد الفوز ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات على ليبيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

مصر 10 نقاط
ليبيا 6 نقاط
الجابون 4 نقاط
انجولا 3 نقاط

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه انجولا خارج الأرض يوم 13 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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