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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي مواجهات الجولة القادمة

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أمل الحلفاوي


تنطلق مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، غدًا الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويشهد غدًا الجمعة، إقامة مباراتين فقط، بين تورينو وجنوي، بالإضافة إلى سامبدوريا مع سبيزيا.

ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، قبل مواجهات الجولة المقبلة:

1- نابولي برصيد 24 نقطة
2- ميلان برصيد 22 نقطة
3- إنتر ميلان برصيد 21 نقطة
4- روما برصيد 15 نقطة
5- لاتسيو برصيد 14 نقطة
6- أتلانتا برصيد 14 نقطة
7- يوفنتوس برصيد 14 نقطة
8- بولونيا برصيد 12 نقطة
9- فيورنتينا برصيد 12 نقطة
10- أودينيزي برصيد 9 نقاط
11- امبولي برصيد 9 نقاط
12- تورينو برصيد 8 نقاط
13- هيلاس فيرونا برصيد 8 نقاط
14- ساسولو برصيد 8 نقاط
15- فينزيا برصيد 8 نقاط
16- سبيزيا برصيد 7 نقاط
17- سامبدوريا برصيد 6 نقاط
18- جنوي برصيد 6 نقاط
19- كالياري برصيد 6 نقاط
20- ساليرنتانيا برصيد 4 نقاط

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى قبل مواجهات الجولة المقبلة كالتالي:

1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 7 أهداف
2- إدين دجيكو " إنتر ميلان" برصيد 6 أهداف
3- جواو بيديو غلفاو " كالياري" برصيد 6 أهداف
4- فيكتور اوسيمين " نابولي" برصيد 5 أهداف
5- لاوتارو مارتينيز " إنتر ميلان" برصيد 5 أهداف

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يوفنتوس نابولي ميلان روما الدوري الإيطالي إيموبيلي

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