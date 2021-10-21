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جمعية "ماجد للتنمية" تبرم اتفاقية شراكة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
واس
 أعلنت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، أبرام اتفاقية شراكة مع شركة مديد المحدودة لتنفيذ مبادرة "جدة دوكس" في دورتها الثانية لعام 2021، بهدف صقل القدرات الشابة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية وتخريج الكوادر المتخصصة على مستويات عالية من الخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
 
ومثل جمعية ماجد في إبرام الاتفاقية المدير العام براءة عبد الله العبدي، وشركة مديد الرئيس سلطان بصراوي، حيث تشمل برامج تدريبية متقدمة لكافة مراحل صناعة الأفلام الوثائقية ابتداءً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج؛ بمدربي ذوي كفاءة أكاديمية وخبرات مهنية عالية ، وتدريب المستفيدين على أغلب المعدات والبرامج المستخدمة في صناعة الأفلام الوثائقية مع إتقان العمل عليها والتعامل معها.

وسيتم من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون تخريج النخب القادرة على صناعة الأفلام الوثائقية بشكل احترافي يلم بكل مراحل صناعة الأفلام بمستوى متقدم، حيث سيتم عمل مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تجسد النهضة والحضارة المتسارعة التي تشهدها المملكة .

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