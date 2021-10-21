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تعرف على الطريقة الإلكترونية لـ استخراج البطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية في الإجازات الرسمية

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:28 م
البطاقة الشخصية - صورة أرشيفية
البطاقة الشخصية - صورة أرشيفية
تعرف على الطريقة الإلكترونية لـ استخراج البطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية في الإجازات الرسمية

هناك أورق يمكن استخراجها بكل من المنزل هبدلًا من الوقوف الطوابير الكبيرة للحصول على البطاقة الشخصية حال فقدانها أو شهادة الميلاد، وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية.

ونقدم لكم فيما ي الطريقة الإلكترونية لـ استخراج البطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية في الإجازات الرسمية.

خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية الخاصة به بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية من بين الخدمات الأخرى المتاحة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمة إصدار بدل فاقد للبطاقة الشخصية.

- ثم يتم الضغط على «ابدأ الخدمة»، حتى يتمكن المواطن من استخراج الشهادة.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور، في حالة إذا كان المواطن قد سجل الدخول على الموقع من قبل، وفي حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يتم استخدام بوابة مصر الرقمية بها، يجب أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول أولا.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن، ثم يتم اختيار استلام البطاقة من في المنزل، ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل الطلب.

تعرف على الطريقة الإلكترونية لـ استخراج البطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية في الإجازات الرسمية

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