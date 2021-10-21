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نجل كريم الحسيني يجري عملية جراحية.. تفاصيل

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:36 م
كريم الحسيني ونجله
كريم الحسيني ونجله
مي مرسي
طالب الفنان كريم الحسيني، من جمهوره ومحبيه الدعاء لنجله فجر، وذلك عقب دخوله المستشفى وإجرائه عملية جراحية، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الحسيني" قائلا: "ربنا يشفيك ويحميك يا بنى ويحفظك ويكتب لك الخير والشفاء العاجل يا رب.. يارب صبره وهون عليه.. يا رب إنت أحن عليه مننا.. دعواتكم".

وكان فجر نجل الفنان كريم الحسيني، قد تعرض لأزمة صحية، حيث نشر "الحسيني" فيديو له من المستشفى وهو على السرير، بسبب إصابته بكسر في قدميه.

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