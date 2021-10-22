إبراهيم عيسى: الفترة التي لا تقود فيها مصر المنطقة تحدث هزة للعرب (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السعودية دولة إقليمية كبيرة ومصر دولة إقليمية كبيرة، قائلا: "دي خناقة من زمان وخناقة مشروعة في السياسة لكن مصر هي من تقود المنطقة".





وأضاف "عيسى"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الفترة التي لا تقود فيها مصر المنطقة تحدث هزة للمجتمع العربي عموما وجلجلة.



