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إبراهيم عيسى: الفترة التي لا تقود فيها مصر المنطقة تحدث هزة للعرب (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
أشرقت حفني
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السعودية دولة إقليمية كبيرة ومصر دولة إقليمية كبيرة، قائلا: "دي خناقة من زمان وخناقة مشروعة في السياسة لكن مصر هي من تقود المنطقة".

وأضاف "عيسى"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الفترة التي لا تقود فيها مصر المنطقة تحدث هزة للمجتمع العربي عموما وجلجلة.

وتابع: بطبيعة الحال مصر لما تضعف أو تسلم قيادة المشهد العربي لغيرها لا تستطيع أن تملأ المشهد أو تقود.. مصر استقالت من قيادة الوطن العربي بعد حرب أكتوبر 1973 بعد حرب أكتوبر قرر الرئيس أنور السادات عقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وهو وقت استقالة مصر من قيادة الوطن العربي سواء كانت بإرادتها أم لا، مستطردًا: "كانت النتيجة رأينا العراق تحتل الكويت ورأينا أزمات كثيرة".

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مصر بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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