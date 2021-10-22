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أحمد الفيشاوي يثير الجدل في سابع أيام مهرجان الجونة بإطلالة غريبة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:20 ص
الفيشاوي
الفيشاوي
يارا عادل
ظهر النجم أحمد الفيشاوي، على الريد كاربت باليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أثارت الجدل.

ودهر الفيشاوي، بإطلالة كلاسيكة أنيقة مرتديا بدلة باللون الأسود والأبيض ونظارة شمس، فضلًا عن التاتو الذي يملأ جسده.

وفي سياق متصل، نشر أحمد الفيشاوي، صورة له من مهرجان الجونة، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقا على الصورة قائلًا:." تصبحي على خير يا جونا".

وتعرض الفيشاوي لهجوم ضاري من الجمهور إزاء هذه الإطلالة حيث انتقده الجمهور، فيما التزام أحمد الفيشاوي الصمت ولم يرد على غضب جمهوره.

وكان من بين التعليقات: "لية كده يا فيشاوي".


والجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يستعد لطرح أغنية جديدة مع السوبر الستار محمد رمضان، خلال الفترة المقبلة، بعنوان "مستر زيرو" عقب جلسة الصلح بينهم بالجونة.

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